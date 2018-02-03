Zeytin Dalı Harekâtı’nda Özel birlikler Darmık Dağı’nda

Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün itibarıyla 14. gün geride kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nce terör örgütü PYD/PKK’dan arındırılan Darmık Dağı’na komandolarca Türk bayrağı asıldı. Afrin’in kuzeybatısında stratejik öneme sahip Darmık Dağı’ndan harekatın başladığı 20 Ocak’tan bu yana terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis’e roket saldırıları düzenleniyordu. Hava ve karadan ateş altına alınan bölgeye giren komandolar, dağı terör örgütünden temizledi. Harekâta katılan 57. Komando Taburu’ndan bir asker tarafından kayda alınan görüntülerde, dağın zirvesine çıkan başka bir askerin “Türk milletine armağandır” diyerek elindeki Türk bayrağını diktiği görülüyor. Kayıtta, görüntüyü çeken kişinin “Darmık Dağı alındı, Marşımız Kilis’in sınırından başlayarak Türk toprakları” ifadesini kullandığı duyuluyor. Görüntünün son bölümünde ise ele geçirilen zirvede bekleyen komandolar yer alıyor.

Tank ve Obüsler Suriye sınırından girdi

Afrin'de terör örgütlerine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı için Suriye sınırının kritik noktalarına tank ve obüs sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı için sınıra sevkiyatlar devam ediyor. Obüs ve tanklar, terör örgütlerinin ellerinden kurtarılan bölgelere ilerlerken, arkaları yeni sevkiyatlar ile dolduruluyor.

ASKERİ KONVOY SURİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoy akşam saatlerinde Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye giriş yaptı.

Buradan Afrin’e bağlı Darmık ve Bursea dağlarına yönelik devam eden operasyona destek vereceği öğrenildi.

Racu’da yoğunlaştı

Genelkurmay Başkanlığı, başarıyla süren Zeytin Dalı Harekâtı’nda 823 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör örgütü YPG hedefleri F-16’lar tarafından gün boyu bombalandı. TSK’nın özel operasyon birlikleri de Bülbül kasabasının üstünde yer alan Darmık Dağı’na çıkarma yaptı. Bülbül kasabasının ele geçirilmesi sonrasında harekât Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede yer alan Afrin’in batısındaki Racu ilçesinde yoğunlaştı. 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin’i çevreleyen yedi beldeden biri olan kuzeyindeki Bülbül kasabası ve çevresindeki köyleri ele geçirdi. Böylece ilk kez bir belde ele geçirilmiş oldu. Bülbül’ün yanı sıra çevresindeki Şenkal, Kurni, Bak Uşağı, Zara ve Ali Kar köylerinde de denetim TSK’ya geçti.

Zorlu engeli aştılar

Bülbül beldesi ve çevresinin denetim altına alınması ile birlikte kuzeyde hedeflenen iki cep alanı birleşti. Böylece bu bölgede hedeflenen güvenlik koridoruna da ulaşılmış oldu. Bülbül kasabası ve köylerin alınması ile terör örgütü, doğu, batı hatlarından sonra, kuzey cephesinde de darbe aldı. Kısa süre önce Afrin’in doğu cephesinin en kritik savunma hattı Burseya Dağı’nın düşmesi sonrası batı cephesinde yer alan Racu ve Cinderes ilçeleri sınırlarında stratejik tepeler ve köylerin alınması ile TSK ve ÖSO kuvvetleri Afrin yolundaki zorlu engeli aştı.

Tepedeki noktalar vuruldu

Afrin’in kuzey batısında Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede yer alan Racu ilçesi çevresindeki köylerdeki YPG hedeflerine yönelik dün havadan ve karadan kapsamlı operasyon başlatıldı. Racu’ya ulaşan stratejik tepeler, F-16’lar, sınırdan da obüsler ve tanklar tarafından yoğun bombalandı. Yoğun bombardımanın ardından TSK’nın özel operasyon timleri ve ÖSO gruplarınca karadan harekât başlattı. Çatışmalar Racu ilçesine bağlı Kevre Ker tepesinde yoğunlaştı. Çatışma bölgesindeki YPG hedefleri, kara birliklerinin ilerlemesini sağlamak için vuruldu. Kritik savunma hattı Burseya Dağı ve çevresinde de tamamen kontrol sağlanarak bölgede geçici askeri üs kurulma çalışması başlatıldı. Dağlık bölgede kurulacak askeri üstte Afrin’e yönelik harekât planlaması yapılacak.

Harekâtta 823 terörist etkisiz hale getirildi



Genelkurmay Başkanlığı dün sabah başarıyla süren Zeytin Dalı Harekâtı’nda 823 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”