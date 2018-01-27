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Zeytin Dalı Harekatı'nda gündüz 'Kartal' gece 'Yarasa' bombaladı

Zeytin Dalı Harekâtının yedinci gününde bölgedeki yoğun yağış ve sis nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları daha etkin şekilde devreye girdi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:15
Zeytin Dalı Harekatı'nda gündüz 'Kartal' gece 'Yarasa' bombaladı

Kötü hava koşullarından dolayı ağırlaşan Zeytin Dalı harekâtında önceki gece Türk savaş uçakları yoğun bombardıman yaptı. Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde konuşlu gündüz ‘Kartal’ gece ‘Yarasa’ olarak adlandırılan 161. filo ile Diyarbakır’daki ‘Pars’ filo olarak bilinen 181. filo, Afrin’de PYD/PKK hedeflerini bombaladı. Lantirn (Gece Alçak İrtifa Seyrüsefer ve Hedefleme Kızılötesi Işını) sistemine sahip uçaklar, önceden Özel Kuvvetler ile insansız hava araçlarının işaretlediği hedefleri vurdu.
30 metreden vurabiliyor

F-16’lar, Lantirn’lerle zifiri karanlıkta engebeli araziler üzerinde bile 30 metre yükseklikten uçarak işaretli hedefleri vurabiliyor. TSK’nın dünkü yazılı açıklamasında “PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi. Burseya Dağı gibi terör örgütünün tünellerinin bulunduğu Darmık Dağı’nın karşısındaki PYD/ PKK mevzileri de dün savaş uçakları tarafından imha edildi. Karadan Fırtına obüsleri ile de mevziler ateş altına alındı. Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedefler de bombalandı.

En az 343 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’nın açıklamasında, bölgeden elde edilen bilgilere göre en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği de vurgulandı. Aynı kaynaklar, kötü hava koşullarına rağmen Fırtına obüslerinin terörist mevzileri vurmaya devam ettiğini, sağanak yağış nedeniyle bataklığa dönen arazide tank ve diğer zırhlı araçların ilerlediğini, bugünden itibaren bölgede hava koşullarının düzelmesinin beklendiğini söylediler.

TSK açıklamasında, “Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir” vurgusu yapıldı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:15
  1. Zeytin Dalı Harekâtı
  2. Türk Hava Kuvvetleri
  3. Zeytin Dalı
  4. Afrin
  5. Yarasa
  6. Kartal
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