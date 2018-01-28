Zeytin Dalı harekatında 9. Gün! YPG'li hainler kaçıyor

Afrin’deki terör örgütü YPG hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı, aralıksız süren yağmurun kesilmesi ve yerlerin kurumasıyla birlikte kaldığı yerden devam edildi. Bülbül, Raco ve Cinderes bölgelerindeki hedefler F-16 savaş uçaklarınca vuruldu, tank ve top atışlarının ardından da TSK destekli ÖSO birlikleri, Afrin’e doğru dört ana noktadan ilerleyişini sürdürdü. Dün sınır hattındaki iki köy daha TSK’nın denetimine geçti. Burseya Dağı’na yeni çıkarma yapılırken Mare bölgesinden Tel Rifat üzeri El Bab bölgesine doğru açılan yeni cephede de son hazırlıklar yapılıyor.

Azez ve Kilis hattından Hatay sınırına uzanan hatta Afrin kırsalından dün sabah erken saatlerde yoğun çatışma sesleri yükseldi.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Terör örgütüne ait bir çok mevzi, TSK’ye ait savaş uçakları, helikopterler ve obüslerle vuruldu. Gülbaba köyü karşısında bulunan Darmık Dağı ve çevresindeki hedeflerin yoğun vurulması sonrası bir çok noktadan büyük dumanlar yükseldi. Çatışmalar, dün Bülbül, Raco ve Cinderes kasabaları çevresinde yoğunlaştı. Sınırın dağlık kesimlerinde yakın mesafeden süren çatışmalar, öğleden sonra geniş alanlara yayıldı.

Öğlen saatlerinde Afrin’in kuzey batısında yer alan Raco’nun Ali Bekki köyü, YPG’lilerin bulunduğu noktalar savaş uçaklarının etkili vurması ve tankların konuşlandığı dağlık bölgedeki stratejik noktalardaki isabetli vuruşları ile TSK destekli ÖSO güçleri tarafından ele geçirildi. Ali Bekki köyünün yakın kesimlerinde yer alan ve 740’ıncı nokta olarak bilinen bölgede örgütün bir kampı da denetim altına alındı.

ÖNCE ALİ BEKKİ ALINDI

ÖSO’ya bağlı Feylek El Şam örgütü Afrin Kuzeybatısında Ali Bekki köyünü aldıktan sonra ilerleyişini sürdürdü. Kısa süre sonra bölgedeki önemli noktada yer alan Ali Baski köyü de alındı. Köyde iki terörist sağ olarak ele geçirildi. Köyün çevresinde çatışmalar gün boyu sürdü. TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin kırsalındaki Beski bölgesindeki bazı noktaları da terör örgütünden alarak ilerleyişini sürdürdü. 10’dan fazla terörist etkisiz hale getirildi.

TSK ve ÖSO birliklerinin 20 Ocak’ta başlattığı kara operasyonunda, Adamanlı, Haftar, Hay Oğlu, Ömer Uşağı, Marso, Şeyh Abid, Karmanlı, Bali, Kurni ve Mahmud Ubasi köyleri ile Syria Tel tepesinde kısa süre önce tam kontrol sağlandığını açıklanmıştı.

TANKLAR KONUŞLANDI

Afrin’e yönelik harekât devam ederken sınırdaki birliklerde görev alan tank desteğindeki ağır silahlı askeri güçler sınır hattında yer değiştirdi. Tank ve ağır silahlı birlikler çatımaların yaşandığı noktalara yakın kesimlere konuşlandı.

Afrin’in yanı sıra Mare’den El Bab ve Münbiç bölgesine uzanan koridorda kapsamlı bir harekât için de hazırlıklar yapılıyor. Bölgeye sevk edilen ÖSO kuvveti, Mare’den terör örgütü denetimindeki koridor hattına konuşlandı.

Kilis ve Azez’e bakan hakim tepelerden oluşan Parsa Dağı ve eteklerindeki Burseya Dağı’na yönelik ise dün öğleden sonra yeni bir kapsamlı harekât başlatıldı. TSK ve ÖSO kuvvetleri dağın hakim noktalarına ilerliyor.

TOP SESLERİ DUYULUYOR

Zeytin Dalı Harekâtı’nda gece boyunca sınır bölgesinde top atışları duyulurken, bölgedeki birliklere sevkiyat ve lojistik destek de devam etti. Hatay’ın Hassa ilçesi bölgesinde de sabah saatlerinde 2 ‘Sikorsky’ ve 1 Atak helikopteri, tam teçhizatlı olarak Suriye tarafına geçiş yaptı.

MEVZİ KAZARKEN VURULDULAR

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriyenin Rasulayn kenti arasındaki sınır hattında iş makineleriyle mevzi kazan PKK/YPG’li 10 kişilik terörist grubu da tank atışıyla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.