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Zeytin Dalı harekatında 16. gün...Orası da alındı

Zeytin Dalı’nda 932 terörist etkisiz hale getirildi. Bülbül kasabası ve Darmık Dağı’nı PYD’li teröristlerden temizleyen komandolar ilerlerken, Racu ve çevresindeki hedefler karadan ve havadan vuruluyor.

04 Şubat 2018 Pazar 14:04
Zeytin Dalı harekatında 16. gün...Orası da alındı

Terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Afrinbölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün itibarıyla 15 gün geride kaldı.

Genelkurmay Başkanlığı, başarıyla süren Zeytin Dalı Harekâtı’nda 932 terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK ve ÖSO, Afrin hedefiyle dün de stratejik noktalara doğru ilerlemeye devam etti.

 Bülbül kasabası ve üstündeki Darmık Dağı’nın alınması sonrası operasyon dağın eteklerine doğru yayıldı, özel komando birlikleri de terör örgütünün büyük yığınak yaptığı Şiye ilçesinin Bafulyon Tepesi’ne doğru ilerledi. Stratejik konumdaki Racu ilçesine yönelik operasyon da karadan ve havadan sürüyor. 

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 14:04
  1. afrin
  2. suriye

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