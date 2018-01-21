Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın, hem eski tarihli hem de farklı olaylardan alındığı tespit edildi.

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonun ardından, sosyal medya hesaplarından da karalama kampanyası başlatıldı.



YALANLAR VE GERÇEKLER

Twitter'da "Türkiye'nin Afrin'de sivil halkı bombaladığı" iddiasıyla paylaşılan, yanan bir bina fotoğrafının, Kuveyt'in Salmiya bölgesinde 26 Nisan 2016'da çıkan bir yangına ait olduğu ortaya çıktı.

Facebook'ta, "Afrin'in kuzeyindeki Bülbül'de, TSK'ya ait bir tank vuruldu" iddiasıyla paylaşılan yanan tank fotoğrafının, 19 Temmuz 2014'te Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus'ta çekildiği belirlendi.

Twitter'dan paylaşılan "Afrin operasyonunda yaralanan ve soğuktan donan kadın"iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise 18 Ocak 2018'de Suriye sınırından Lübnan'a geçmek isterken dağlık bölgede ailesiyle birlikte donarak ölen Suriyeli bir kadına ait olduğu ortaya kondu.