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Zeytin Dalı Harekâtı’na halk desteği yüzde 85

MAK araştırma şirketinin araştırması göre, Zeytin Dalı Harekâtı’na halk desteği yüzde 85...

29 Ocak 2018 Pazartesi 04:16
Zeytin Dalı Harekâtı’na halk desteği yüzde 85

MAK araştırma şirketinin Afrin’deki terör yuvalarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin 20-26 Ocak tarihleri arasında, 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5496 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmadan yüzde 85 destek çıktı. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 85’i, harekâtı desteklediğini belirtirken, yüzde 68’i de gönüllü olarak harekâta katılmayı istediğini bildirdi.

HALKIN ORDUYA OLAN GÜVENİ ZİRVEYE ÇIKTI

Vatandaşların yüzde 82’si de harekâtın başarılı olacağına inandığını söyledi. Araştırmaya katılanların yüzde 45’i PYD/PKK’nın arkasında ABD, NATO, İran, İsrail ve Esed’in olduğuna inandığını belirtirken, yüzde 25’i ABD, NATO ve Esed, yüzde 20’si ise sadece ABD’nin bulunduğunu ifade etti. Her üç seçenekte de ABD bulunduğu göz önüne alındığında ise Türk halkının yüzde 90’ının PYD/PKK’nın arkasında ABD’nin bulunduğuna inandığı görüşü dikkat çekiyor.

“DİPLOMASİ YETERİNCE KULLANILDI”

Öte yandan, araştırmada sorulan “Suriye’de devam eden operasyon öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin diplomasiyi yeterince kullandığını düşünüyor musunuz?” sorusuna da katılımcıların yüzde 61’i evet karşılığını verdi. Bu soruya hayır diyenlerin oranı ise yüzde 15’te kaldı.

MUHAMMET KUTLU / ANKARA

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 04:16
  1. Zeytin Dalı Operasyonu
  2. Afrin
  3. MAK araştırma şirketi
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