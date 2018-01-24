Zeytin Dalı Harekatı'na dünyadan tepkiler

Rus yönetimi söylemini, harekatın ABD’nin Türkiye’yi tahrik etmesi sonucu ortaya çıkan bir gelişme olduğu üzerine kurdu. Washington yönetiminin en sert ifadesi sivillerin durumundan çok endişeli oldukları şeklindeki ifadeydi. Dışişleri ve askeri kanat, Ankara’nın meşru güvenlik kaygılarına anlayış gösteren bir dil kullandı. AB ülkeleri, bir çok nedenle büyük endişeleri olduğunu duyurdu. Fransa ise Türkiye’yle empati geliştiren bir dil tercih etti.