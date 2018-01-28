Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de onlardan geldi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir grup vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

28 Ocak 2018 Pazar 20:47
Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de onlardan geldi

MHP Suşehri İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı  Temsilciliği, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için ilçede program düzenledi.  Program kapsamında Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturan  vatandaşlar, ilçede tur attı. Gruptakiler daha sonra slogan atarak Suşehri  Askerlik Şubesi Başkanlığına yürüdü. Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen  Tayfun Kışlak, duyarlı davranışlarından dolayı gruptakilere teşekkür etti.

Gönüllü askerlik başvurusu yapan 150 kişinin dilekçelerini alan  Kışlak, "Ordumuzun arkasında yüce Türk milleti olduğu müddetçe,  dualarını  esirgemeyen cefakar Türk ulusu oldukça, Allah'ın izniyle bu vatanı bölmeye ve  parçalamaya kimsenin güce yetmeyecektir." dedi.

Burada basın açıklaması yapan MHP Suşehri İlçe Başkanı Ahmet Turan  Çalışır da Kerkük'te, Musul'da, Afrin'de ve  Türkmen Dağı'ndaki mazlumların  yüzünün güldüğünü söyledi.Terör örgütlerinin Türk ordusu karşısında birleştiğini söyleyen  Çalışır, "Fakat bir sonuç elde edemedikleri için Türk askerinin karşısında  girecek delik, kaçacak yer arıyorlar. İşte bu ordu Türk'ün ordusu. Ümmeti  Muhammed'in ordusu." diye konuştu.

Suşehrililer ve Kelkit Vadisi halkının TSK'nın yanında olduğunu  belirtmek için gönüllü askerlik dilekçeleriyle geldiklerini belirten Çalışır,  "Bizler gönüllü askeriz, silah isteriz. Vatana göz dikenlere gereken dersi verip,  mazlumların umudu olacağız." ifadelerini kullandı.

Türk milliyetçileri olarak, insanı insan gibi sevip  saygı  duyduklarını belirten Çalışır, sözlerini şöyle tamamladı:

  "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Tüm mazlum insanların  umudu, yaşama sevinci ve vatanlarında özgürce yaşamaları için varız. Biz, Türk  milleti olarak Afrin'de barış için, mazlumun özgürce yaşama hakkı için ve toprak  bütünlüklerini korumak için oradayız. Allah, Türk askerini ve milletini korusun,  bu yüce davamızda bizi muzaffer eylesin."

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 20:47
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Sivas
  3. Suşehri ilçesi
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PYD/PKK'nın sözde 'istihbarat merkezi' ele geçirildi!
    1. PYD/PKK'nın sözde 'istihbarat merkezi'..
    2. Mali'de askerlere silahlı saldırı: 18..
    3. Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
    4. Kaftancıoğlu şehit cenazesinde!
    5. Bebek arabasında yanan Ahmet için..
    6. Mekke'de işçilerin kaldığı..
    7. FETÖ Midyat sorumlusu İstanbul'da..
    8. Trabzon deplasmanında beklenmedik isim
    9. Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de..
    10. AB Bakanı Çelik: Hiçbirini ciddiye..
    11. Ege Denizi'nde korkutan deprem!
    12. NATO'dan 'Afrin' açıklaması! Övgüler..
    13. Love yarın imzayı atıyor
    14. Katil İsrail 2018'in başından bu yana..
    15. Trabzonspor'dan Mehmetçiğe destek
    16. TSK'dan Afrin açıklaması: 557 terörist..
    17. Sanatçı Mehmet Çevik: Bunlar yüzünden..
    18. Zeytin Dalı'nda 9. Gün! Burseya,..
    19. Trabzonspor'dan tarihi gönderme!..
    20. Düzce'de Mehmetçik'e konvoylu destek
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...