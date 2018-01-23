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Zeytin Dalı Harekâtı şehidi Özalkan'ın vasiyetini Bahçeli üstlendi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Özalkan'ın adına Telefar'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptıracak.

23 Ocak 2018 Salı 18:14
Zeytin Dalı Harekâtı şehidi Özalkan'ın vasiyetini Bahçeli üstlendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirerek Telefar'de şehit adına anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılacağı açıklandı.

Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afrin şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyeti olan, Telafer'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini, MHP Lideri Devlet Bahçeli üstlenmiştir. Şehidimizin son arzusu yerine getirilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Özalkan, şehit olursa devletin ailesine vereceği paranın, bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapımında kullanılmasını ve buraya adının verilmesini vasiyet etmişti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 18:14
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