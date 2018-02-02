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‘Zeytin Dalı’ Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşımlar… O gazetenin genel yayın yönetmeni gözaltına alındı

İzmir’de, İz Gazete’nin Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal sosyal medya hesabından ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili yaptığı paylaşımlardan dolayı gözaltına alındı.

02 Şubat 2018 Cuma 22:23
‘Zeytin Dalı’ Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşımlar… O gazetenin genel yayın yönetmeni gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İzmir’de yayın yapan İz Gazete’nin Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal bugün akşam saatlerinde Çankaya’da bulunan gazete bürosunda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Kartal’ın bürosunda ve Çiğli ilçesindeki evinde aramalar yaptı. Yapılan incelemelerde cep telefonuna el konulan Kartal ifadesi alınmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 22:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Deniz GezmişDeniz Gezmiş38 dk önce
    BEN DE ÖSO CUYUM.VE ÖSOYA DİL ÇIKARANIN DİLİNİ ...
  • AliAli54 dk önce
    Ulan kimlerle ugrasiyoruz anlamadim gitti bu kadar vatan haini ulkede varken gercekten isimiz zor
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