‘Zeytin Dalı’ Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşımlar… O gazetenin genel yayın yönetmeni gözaltına alındı
İzmir’de, İz Gazete’nin Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal sosyal medya hesabından ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili yaptığı paylaşımlardan dolayı gözaltına alındı.02 Şubat 2018 Cuma 22:23
Edinilen bilgiye göre, İzmir’de yayın yapan İz Gazete’nin Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal bugün akşam saatlerinde Çankaya’da bulunan gazete bürosunda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Kartal’ın bürosunda ve Çiğli ilçesindeki evinde aramalar yaptı. Yapılan incelemelerde cep telefonuna el konulan Kartal ifadesi alınmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.