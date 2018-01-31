Zeytin Dalı Harekatı ekonomiyi etkiledi mi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklama;

Yapılan operasyonların, ekonomimize olumsuz etkisi söz konusu değil. Tam aksine güvenliğimizi artırmak ve savunma sanayimize de katkıda bulunmak suretiyle ekonomik gelişmemizi de pekiştiriyor.

Sınırlarımızda daha güvenli bir ortam oluştuğunda, bu sınırlar terör örgütlerinden temizlendiğinde güvenliğimiz daha artaracaktır. Güvenliğin arttığı ortam da ekonomiye katkı sunacaktır. 2017'yi yüksek bir büyümeyle kapattık, 2018'i de yüksek bir güvenle açmış olduk.