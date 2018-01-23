Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zeytin Dalı Harekatı altın fiyatlarını ne kadar etkiledi?

Altın fiyatları dünkü kapanışta, Cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 163 lira seviyelerinde işlem gördü

23 Ocak 2018 Salı 10:17
Zeytin Dalı Harekatı altın fiyatlarını ne kadar etkiledi?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,12 azalışla 163,00 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 267,00 lira, Cumhuriyet altını 1.090,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 163,00 liradan işlem gördü.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 163,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 163,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 163,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 düşüşle 1.330 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önceki gün Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı başlattığını anımsatarak, bu operasyonun hazırlığının kamuoyu ile daha önce paylaşıldığı için piyasalar tarafından sürpriz olarak algılanmadığını söyledi.

Memiş, bu hafta Zeytin Dalı Harekatı ile yurt dışındaki yoğun haber ve veri akışının, altın fiyatları ve dolar kurunun geniş bant içinde hareket etmesine neden olabileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 160 liranın destek,165 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatının ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükselişlere karşın cuma günü değer kazandığını ifade eden Memiş, ABD'de federal hükümetin kapanması ile ilgili gelişmeler ve Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararının bu hafta altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:17
  1. Kapalıçarşı
  2. çeyrek altın
  3. Cumhuriyet altını
  4. külçe altın
  5. İslam Memiş
  6. Türk Silahlı Kuvvetler
  7. Zeytin Dalı Harekatı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de heyelan meydana geldi
    1. Mersin'de heyelan meydana geldi
    2. Kuveyt Türk’ten 550 milyonluk ihraç
    3. Yerli üretim güçlü savunma
    4. İbrahim Kalın'dan Cemaat Vakıfları ve..
    5. İngiltere Başbakanı'ndan Zeytin Dalı..
    6. Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem..
    7. Erdoğan Güvenlik Değerlendirme..
    8. Borsa güne nasıl başladı?
    9. HDP'liler suyun bu tarafından mal mal..
    10. Afrin şehidi memleketine uğurlandı!
    11. Savunmanın 'Hızır'ı patlatma testinden..
    12. Amerika heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda
    13. Külliye'de kritik zirve
    14. Tüketici güven endeksi belli oldu
    15. Zeytin Dalı Harekatı altın fiyatlarını..
    16. Aziz Yıldırım talimatı verdi!
    17. Süt kazanına düşen 2 çocuk yandı
    18. Adana emlakta yükseliyor
    19. Erzurum'da tarihi hamam çürümeye terk..
    20. Adana'da araçlar suya gömüldü
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...