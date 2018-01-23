Zeytin Dalı Harekatı altın fiyatlarını ne kadar etkiledi?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,12 azalışla 163,00 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 267,00 lira, Cumhuriyet altını 1.090,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 163,00 liradan işlem gördü.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 163,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 163,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 163,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 düşüşle 1.330 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önceki gün Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı başlattığını anımsatarak, bu operasyonun hazırlığının kamuoyu ile daha önce paylaşıldığı için piyasalar tarafından sürpriz olarak algılanmadığını söyledi.

Memiş, bu hafta Zeytin Dalı Harekatı ile yurt dışındaki yoğun haber ve veri akışının, altın fiyatları ve dolar kurunun geniş bant içinde hareket etmesine neden olabileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 160 liranın destek,165 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatının ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükselişlere karşın cuma günü değer kazandığını ifade eden Memiş, ABD'de federal hükümetin kapanması ile ilgili gelişmeler ve Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararının bu hafta altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.