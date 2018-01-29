‘Zeytin dalı’ emperyalistlerin tüm hesaplarını bozdu

Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/PYD’ye, yüzlerce dernek ve vakıf üzerinden yılda 1,5 milyar dolar para aktaran Batı ülkeleri, Türkiye’nin ateş çemberine aldığı PYD’yi gözden çıkardı.



PYD’Yİ İLK SATAN RUSYA OLDU



Moskova operasyona Afrin’deki askerlerini çekerek destek verdi. Hava harekatına da ‘sessiz destek’ veren Rusya, ABD’nin politikalarının Türkiye’yi çıldırttığını açıkladı. Türkiye, Şam yönetimiyle uzun süredir ilk defa diplomatik temas kurdu. İstanbul’daki Suriye Konsolosluğu üzerinden yazılı ve Rusya aracılığıyla dolaylı bilgilendirme yapıldı. Tepkisi en çok merak edilen ülkelerden İran, Afrin Harekatı’nın İran’ın ulusal güvenliğini olumlu etkileyeceğini ve harekata karşı sert tutum sergilemeyeceğini açıkladı.



ABD İKİLİ OYNUYOR



Merkezi Irak yönetimi, Afrin operasyonuna da destek verdi. Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ise operasyondan endişeli olduklarını belirtmekle yetindi. ABD, olumsuz etkileyecek girişimde bulunmadı, temkinli bir dil kullandı. Son olarak Pentagon, PKK/PYD unsurları Afrin’e yönelirse ABD’nin desteğini kaybedeceğini belirtti.



AVRUPA’DAN GERİ ADIM



Almanya ve İngiltere ise, Türkiye’nin sınırlarındaki güvenlik hamlesini meşru olarak tanımladı. Milli silahların başarısını görünce kıvırmaya başlayan Almanya, Leopard tanklarının modernizasyonu için savunma sanayi şirketi Rheinmetall’e onay vereceğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, ‘Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı açıklamasında bulundu. AB resmi açıklamalarında endişelerini dile getirdi, Fransa BM’yi toplantıya çağırdı ancak istediği desteği bulamayınca, “Önceliğimiz Doğu Guta ve İdlib’de yaşanan insani trajedi diyerek” geri adım attı.



NATO’DAN ZEYTİN DALI



Referandum sırasında bakanlarımıza her türlü engeli çıkaran faşist Hollanda bile Türkiye’ye “zeytin dalı” uzatmak zorunda kaldı. Hollanda Dışişleri Bakanı Ziljstra, “Türkiye’de ve ülkeye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye’nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil. Hollanda, YPG’yi hiç bir zaman desteklemedi” dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, “Türkiye’nin kendini savunma hakkı var” diyerek Afrin’de başlatılan harekatı desteklediklerini ifade etti.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL