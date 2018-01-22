'Zeytin Dalı' Doları da vurdu! Eriyor

Güne alımlarla başlayan ve gün boyu pozitif seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da ise kazanç yüzde 1'i geçti.

Zeytin Dalı Harekatı, piyasaların haftaya pozitif bir başlangıç yapmasına neden oldu.

Afrin’e düzenlenen harekatta başarılı sonuçların alındığı yönündeki açıklamaların etkisi ile dolar/TL kurundaki düşüş hızlandı. Euro/TL kuru da aynı şekilde gerilemeye devam ediyor. TL karşısında bugün yüzde 0,21 düşen euro şu sıralar 4,6480 TL'den işlem görüyor.

3,80 sınırının altına gerileyen kur TSİ 17.38 itibarıyla 3,7955'ten işlem görüyor. Borsa'da da yaşanan olumlu havanın etkisi ile BİST100 endeksi aynı dakikalarda günlük bazda yüzde 1,42 artışla 116 bin 765 puan seviyesine çıktı.