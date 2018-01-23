'Zeytin Dalı' BAE’ye battı, bakanı öttü

Türkiye’nin Afrin’e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik Fransa, ABD, Mısır ve İran’ın ardından BAE de tepkisini gösterdi. BAE’nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Afrin’de gerçekleştirilen operasyonun Arapların güvenliğine tehdit oluşturacağını belirtti.



Karkaş, “Afrin’i çevreleyen gelişmeler, Arap ulusal güvenliğini gerçekçi ve çağdaş bir temelde yeniden kurmanın ve onarmanın önemini bir kez daha doğrulamıştır, aksi takdirde birliğin olmaması durumunda Arap ülkeleri yol geçen hanı oluyor” dedi.