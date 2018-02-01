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Zeytin Dalı Almanya'ya battı! Skandal oturum...

Afrin gündemiyle toplanan Almanya Parlamentosu skandal görüntülere sahne oldu. Alman vekiller boyunlarına PKK paçavraları asarak, Zeytin Dalı harekatının bir an önce durdurulmasını istedi.

01 Şubat 2018 Perşembe 18:28
Zeytin Dalı Almanya'ya battı! Skandal oturum...

Alman Federal Meclisi bugünkü oturumunda Yeşiller Partisi’nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.

PKK PAÇAVRALARI İLE OTURDULAR

Türkiye'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen Alman vekiller boyunlarındaki PKK paçavraları ile oturuma katıldılar.

AB'DEN SİYASİ TAVIR TALEP ETTİLER

Avrupa Birliği’nden siyasi tavır talep eden Yeşiller Partisi, Türkiye’ye verilen desteğin sonlandırılması ve silah satışının durdurulmasını istedi

SUSMAK ERDOĞAN'A DİZ ÇÖKMEKTİR

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriei'i Afrin harekatına karşı susmakla suçlayıp 'susmak Erdoğan'a diz çökmektir' dedi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 18:28
  1. PKK
  2. AB
  3. ERDOĞAN
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 27 dk önce
    Size Soran Oldumu,Alman Domuzları. Ayrıca, Siz, Çoktan Diz Çöktünüz Bile. Hiç Şüphesiz.
  • HarunHarun28 dk önce
    Turkiye almanyaya nota verip eger cok istiyorlarsa afrindekileri almanyaya gonderecegini haber vermeli....
  • Karamurat Karamurat 31 dk önce
    Bu koca koca adamlar Muslumanlar kendileri tarafinda vurururken 1 tek tepki dahi koymadan Turkiyenin kendini alcak teroristlerden korumak icin ve bolgeyi temizlemek icin mudafasi bu yuzsuzlerin gozune batiyor.Maskeleri dussun bir gorelim
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