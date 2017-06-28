Zeytin ağacını ikiye bölen çekici tarlaya uçtu: 1 yaralı
Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.28 Haziran 2017 Çarşamba 14:25
Kaza, öğle saatlerinde Köylüce kavşağında meydana geldi.Altan Ç. idaresindeki 10 KJ 492 plakalı kamyonet zeytin tarlasına uçtu. Araç sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Çekici kamyonetin yaklaşık 40 yıllık zeytin ağacını ikişe böldüğü kazayla alakalı tahkikat sürüyor.