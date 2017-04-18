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Zeynel Bey Türbesi’nin taşınması ertelendi

Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi’nin taşınması yağışlar nedeniyle ertelendi.

Zeynel Bey Türbesi’nin taşınması ertelendi
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:05

Ilısu Barajı suları altında kalacak olan Hasankeyf ilçesindeki Zeynel Bey Türbesi’nin Yeni Kültürel Park Alanı’na taşınması, yağış nedeniyle ertelendi. Türbenin taşınması için görev alan DSİ yetkilileri, 18 Nisan’da taşınması planlanan türbenin etkili yağmurdan dolayı güzergah yolunun çamurlu olması nedeniyle ertelendiğini söyledi. Türbenin taşınma tarihinin belli olmadığını, bunun hava şartlarına bağlı olduğunu belirten yetkililer, “Teknik ve altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra nisan ayı sonunda ya da mayıs ayında taşınması tahmin edilmektedir. Türbenin taşınması için 2 kilometrelik yol yapıldı. Bu yol bir iki sefer türbe ağırlığında beton bloklar taşınarak denenecek. Taşıma denemelerinde yol ve platformda sıkıntı olmadığı takdirde türbe taşıma işlemi gerçekleşecek. Türbenin yeni yerine taşınması 8 saatlik bir zaman alacak" dedi.

 
EtiketlerDSİBatmanHasankeyf
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:05
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