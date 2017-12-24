Bakan Zeybekci'den Rıza Sarraf sorusuna ilginç cevap

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kübra Par'ın Rıza Sarraf ile ilgili sorularına dikkat çeken cevaplar verdi.

İşte Zeybekci'yle yapılan röportajın ilgili kısmı:

- Gözler bir yandan da ABD’de Rıza Sarraf’ın tanık olarak dinlendiği Hakan Atilla dava­sında. Sarraf, ihracat ödülünü sizin elinizden almıştı. Şimdi casus ilan edildi. Bu size ne hissettiriyor?

Türkiye’de bu mesele sağlıklı bir ortamda tartışılmıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, ihracat ödülleri verilecekler listesini yapan ve bunu belirleyen kendileri olmuyor. İnsanlar bir performans gösteriyor ve bu listeye giriyorlar. Biz de o ödül töreninde önümüze getirilen ödülü verdik.

- Siz, Sarraf’ın bir televizyon programında “Cari açığın yüzde 15’ini tek başıma kapattım” sözüne tepki göstermiştiniz. Televizyonlara çıkarılması, böyle laflar etmesine göz yumulması, ödüller verilmesi... Bugünden bakınca “Sarraf’ın o dönem yüceltilmesi hataydı” diyor musunuz?”

Şimdi bunları tartışmaya devam etmek de aynı şey değil mi? Böyle şeylere hiçbir zaman itibar etmiyoruz. Bizim için de geçmiş, konuşulmaması gereken şeylerdir.