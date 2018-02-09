Zeybekci'den Gümrük Birliği açıklaması

Zeybekci, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Ekonomi Bakanlığı ile olan istişare toplantısına katıldı. Gümrük Birliğinin mutlaka güncelleneceğini vurgulayan Zeybekci, şu açıklamalarda bulundu:

"Şuanda 160 milyar dolar dış ticaret yaptığımız AB ile gümrük birliği güncellenmesi eğer bir rakam verirsek beş değerinde Avrupa'nın 3 değerinde Türkiye'nin menfaatinedir. Gümrük Birliği güncellediği zaman AB'nin büyümesine artı katkı veriyor. AB'nin tamamının milli gelirinin artışa katkı veriyor Türkiye. Maalesef Avrupa'daki bazı algı operatörleri ve buna alet olan bazı dostlarımız Gümrük Birliğinin güncellenmesini sanki Türkiye'ye verilen bir imtiyazmış gibi görüyor. Bazı yerlerde 'Gümrük Birliği güncellenmeyecek' diyorlar, sen kaybedeceksin. Hiç merak etmeyin söylenen şeyler ayrı konuşulan şeyler farklı."

"KGF, ETKİN VE KALICI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

2018 yılının Türkiye tarihine sanayileşme anlamında yeni adımların atıldığı bir yıl şeklinde geçeceğini aktaran Zeybekci, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), çok daha etkin bir şekilde kalıcı olarak bundan sonra finans ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğinin altını çizdi.

"E-TİCARETİN KENDİ İÇİNDEKİ BÜYÜMESİ YÜZDE 16 SEVİYESİNDE"

Dünyanın çok hızlı değiştiğini anlatan Zeybekci, Türk sanayicisinin de bu değişime ayak uydurduğunu söyledi. Devlet ile sanayicinin birlikte çalışmasının önemine işaret eden Zeybekci, bu çerçevede bakanlık yetkililerinin her hafta sonu Türkiye'nin her ilinde sanayici ve iş adamları ile bir araya geldiğini, sanayicinin sorunlarına çözüm üretme gayretinde olduklarını anlattı.

Bakan Zeybekci, bakanlığın üretime dokunması gerektiğinin altını çizdi ve bu çerçevede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"40'ın üzerinde il bitti, yaz sıcakları başlamadan tüm Türkiye'yi bitireceğiz. Tüm Türkiye'yi dolaşıp, tüm Türkiye'ye istişare ile karar aldırıp, hükümete uygulatmak hedefindeyiz. Dünya çok hızlı değişiyor, geçen seneki doğrularımız şu an farklı hale geldi. Geçen seneden bu yana e-ticaretin kendi içindeki büyümesi yüzde 16 seviyesinde. Dünya ticaretinden aldığı pay gelişmiş ülkelerde yüzde 10'lar, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 7'ler seviyesinde.

Çok daha hızlı dönüşen bir dünya var şu an. Dünya hızla ikiye ayrılıyor. Bugün artık dünya bilgiyi ve teknolojiyi üreten ve sahip olanlar, tüketenler ve sahip olamayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Karakteri itibarıyla Türkiye, bilgiyi ve teknolojiyi üretmek ve sahip olmak zorunda."

"2018'DE ÖZEL SEKTÖRÜN YATIRIM TUTARI BİZE ÖNEMLİ DESTEK VERECEK"

Aynı kutsal mücadelenin sanayiciler tarafından da yapıldığının ve yapılacağının altını çizen Zeybekci, Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşı kazandıktan sonra ekonomiye ve üretime verdiği önemi anımsatarak, "Hayatta En Hakiki Mürşit ilimdir" sözüne atıfta bulundu.

Zeybekci, özel sektörün Türkiye ekonomisi için önemine dikkati çekerek, dünyanın aynı hızla değişmeye devam edeceğini, Türkiye'nin de bu dünyada hak ettiği yeri alacağını söyledi.

"2017 yılı büyümesi, dördüncü çeyrek sonunda yüzde 7'nin de bir tık üzerinde olacak" diyen Zeybekci, ihracat rakamlarında gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen ihracatını yüzde 10'un üzerinde artırdığını anımsatarak şunları söyledi:

"Büyümesinin tam yarısını Türkiye ihracat ve yatırımlardan, üretimden elde etti, ideal bir büyüme trendi de elde etti. 2017 yılında Ekonomi Bakanlığı olarak verdiğimiz teşvik belgelerinde 2016 yılına göre, parasal olarak yüzde 81 artış sağladık. 2018'de yatırımlarda, büyümede, özel sektörün yatırım tutarı bize çok önemli destek verecek."