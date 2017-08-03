Zeybekci: Türkiye ambargonun karşısında durdu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar'dan yaklaşık 80-90 civarında şirketin, Türkiye genelinden de 150'den fazla firmanın İzmir'de bir araya geldiğini belirterek, "Eksikliklerimizi ve olması gerekenleri birlikte tamamlayabiliriz. Katar'ın ihtiyaçlarını sadece burada üreterek hazır göndermek şeklinde değil, üretimine burada başlayıp orada devam ederek Katar'ın sürdürülebilir şekilde gıda, tarım, bütün insani ve günlük ihtiyaçları garanti altına alınabilir." dedi.



Zeybekci, iki ülke iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye-Katar İkili İş Görüşmeleri" etkinliğinin açılışını Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ile beraber yaptı.

Buradaki konuşmasına, Katarlı heyete "Evinize, memleketinize, ikinci vatanınıza hoş geldiniz." diyerek başlayan Zeybekci, etkinliği özellikle, bilerek, isteyerek ve kasten İzmir'de düzenlediklerini söyledi. 5 Haziran'ın Katar'ın 15 Temmuz'u olduğunu ifade eden Zeybekci, 15 Temmuz'da demokrasi devrimi yazmış bir ülke olarak Türkiye'nin hiç tereddüt etmeden Katarlıların yanında olduğunu vurguladı.

Katar'a 6 Haziran'daki ilk uçağın İzmir'den gittiğini, ilk geminin de İzmir'den kalktığını hatırlatan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Katar'da mağazaların raflarına, Katar'da ümitsizlik rüzgarları çıkarmak isteyenlerin karşısına bir ümit rüzgarı olarak serin imbat yelleri, o serinlikler İzmir Körfezi'nden, İzmir'den gitti. Onun için bilerek İzmir'i seçtik. Katar'dan yaklaşık 80-90 civarında katılımcı kardeşimiz var, değerli dostlarımız geldiler. Türkiye'den de 150'nin üzerinde şirketimiz, ülkenin her yerinden bütün sektörleri temsil eder şekilde buradalar."

Zeybekci, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Katar'a yönelik ambargonun karşısında, önemli bir noktada durduğunun altını çizdi.

Hiç kimsenin Türkiye'nin bu kadar hızlı hareket etmesini beklemediğini dile getiren Zeybekci, "Dostluk ve kardeşlik böyledir. 'Hadi' dediğinde sorulmaz, 'Neden?' diye. 'Hadi' denildiğinde gidilir. Sonra belki sorulur, 'Niye gelmiştik' diye ama elhamdülillah Katarlı kardeşlerimizin 'Hadi' dediğini biz hissettik. Sormadık, 'Neden' diye. Böyle bir operasyonu gerçekleştirdik. Bugüne kadar 221 kargo uçağı gitti, sanırım 60'a yakını İzmir'den. Bir gemi buradan gitti. Karayolu taşımacılığıyla ilgili düzenlemelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Zeybekci, Katar'a karşı yapılmaya çalışılan eylemde güçlü bir Katar dayanışması ortaya çıkardığını, Katarlıların kol kola, omuz omuza birlikteliklerini bütün dünyaya gösterdiklerini söyledi.

Şair Ziya Osman Saba'nın "Ben artık korkmuyorum, her şeyde bir hikmet var/Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar/Belki de bir bahçeyi müjdeliyor şu duvar." dizelerini anımsatan Zeybekci, "Katar'ın etrafına çevrilen duvar bir bahçeyi müjdelemişti, bahçeniz mübarek olsun inşallah. Katar'ın önündeki duvar da inşallah en kısa sürede kaldırılır." diye konuştu.

Zeybekci, Körfez ülkeleri arasındaki bu münakaşanın son bulmasını ve kardeşlik ikliminin egemen olmasını istediklerini vurgulayarak, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Katar ve Türkiye'nin birbirini tamamlayan ülkeler olduğuna işaret eden Zeybekci, şunları kaydetti:

"Allah bize akıl vermiş. Bu coğrafya bize bir işaret veriyor. Tabiat bize yol gösteriyor. Eksikliklerinizi tamamlayın, gelecek yürüyüşümüzü beraber yapalım. Eksikliklerimizi ve olması gerekenleri birlikte tamamlayabiliriz. Katar'ın ihtiyaçlarını sadece burada üreterek hazır göndermek şeklinde değil, üretimine burada başlayıp orada devam ederek Katar'ın sürdürülebilir şekilde gıda, tarım, bütün insani ve günlük ihtiyaçları garanti altına alınabilir. Gelecek hedeflerimizde bizim de ihtiyaç duyduğumuz en önemli şeylerden bir tanesi, sürdürülebilir şekilde enerji ve ham madde ihtiyacımızı garanti altına almak. Bunu sağlayabileceğimiz en önemli kardeşlerimizden bir tanesini de Katar. Dünyada aktif şekilde kendi finans imkanlarını yaratmanız, yarattığınız imkanları da kendi kurallarınız çerçevesinde kontrol etmeniz, finans ve mali ikliminizi oluşturmanız lazım. Bunu da birlikte yapabiliriz."

Zeybekci, Türkiye'nin Katar'ın bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceğine dikkati çekerek, sağlık turizmi, teknoloji ve diğer her türlü alanda iki ülke iş insanlarının iş birliği yapabileceğini söyledi.

Etkinlikte yer alan Türk ve Katarlı firmalara kefil olduğunu belirten Zeybekci, Katar'a yönelik ambargonun uygulanmaya başlandığı anda İzmir'deki firmaları aradığını aktararak, "Bunu ilk defa söylüyorum, inanın İzmir'deki o iş dünyası, o ilk ürünü gönderenler 'Bunu biz niye gönderiyoruz, fiyatı ne olacak, parası ödenecek mi, ödenmeyecek mi?' diye sormadılar. Bu arkadaşlar o kadar mal gönderdiler ama bununla ilgili bir tek tereddütleri ve soruları olmadı. Şimdi de aynı güvenle, ticaret ahlakıyla, aynı ahilikle, ahilik kardeşlikten gelir, kardeşlikle ticaret yapmanızı istiyoruz. Uzun vadeli, sürdürülebilir temeller üzerine oturtmanızı istiyoruz. Birlikte yatırımlar yapmanızı istiyoruz." diye konuştu.

İzmir'deki bu etkinliğin tekrarının daha kapsamlı olarak Katar'da gerçekleştirileceğini bildiren Zeybekci, bunun çok fırsatlar sunacağını dile getirdi.

Öte yandan Bakan Zeybekci ile Katarlı Bakan Al Sani, basına kapalı olarak ikili görüşmede bir araya geldi.

Kaynak: AA