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Zeybekci: Etiyopya ile yeni anlaşma yolda

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Etiyopya ile Tercihli Ticaret Anlaşması görüşmelerinin başlaması yönünde karar aldıklarını belirtti.

Zeybekci: Etiyopya ile yeni anlaşma yolda
Eklenme: 28 Aralık 2016, 16:24
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Etiyopya 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Etiyopya'da 100'ün üzerinde Türk şirketinin 2,5 milyar dolar seviyesinde yatırımı olduğunu anlatan Zeybekci, "Türk iş adamlarının Etiyopya'da çok başarılı yatırımları var. Etiyopya'da istihdam anlamında bir numaralı yatırımcı ülke Türkiye." diye konuştu.

Zeybekci, Türk müteahhitlerinin de ülkede yoğun faaliyet gösterdiğini bildirerek, burada milyarlarca dolarlık projelerin faaliyete geçirildiğini söyledi.

Etiyopya'nın 2009'dan bu yana yüzde 10'lar seviyesinde büyüdüğüne dikkati çeken Zeybekci, "Etiyopya gelecek dönemde de bu yüksek büyüme performansını sergilemeye devam edecek. Dolayısıyla Türk iş dünyasına burada yatırım ve üretim yapmaları, yer almaları çağrısında bulunuyorum. Etiyopya aynı zamanda Doğu Afrika'nın da giriş kapısı." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Cibuti'de de büyük projelerin peşinde olduklarını, bu iki ülke üzerinden Doğu Afrika'da faaliyet göstereceklerini dile getirdi.

Etiyopya ile Tercihli Ticaret Anlaşması

Bakan Zeybekci, bugünkü görüşmelerde Etiyopya ile Tercihli Ticaret Anlaşması görüşmelerinin başlaması yönünde karar aldıklarını belirtti. Bu konunun takipçisi olacaklarını kaydeden Zeybekci, en kısa zamanda sonuç almak istediklerinin altını çizdi.

Zeybekci, Cibuti ile de Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerini sürdürdüklerini anımsattı.

Etiyopya'nın büyüyüp kalkınmasında yer almak istediklerini vurgulayan Zeybekci, "Bu sene sonu itibarıyla Etiyopya ile 500 milyon dolara yakın bir ticaret hacmimiz olacak. Bunun 450 milyon doları ihracatımız, 50 milyon dolar da bu ülkeden ithalat şeklinde. Hedefimiz bu rakamı 1-2 yıl içinde 1 milyar dolara çıkarmak." değerlendirmelerinde bulundu.

 
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