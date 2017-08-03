Zeybekci: Enflasyondaki düşüşün kalıcı hale gelmesi lazım

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Enflasyonun tek haneli rakama düşmesi bizi sevindiriyor ama bunun kalıcı hale gelmesi lazım. Enflasyonun aşağı yönünün, eğiminin kalıcı olması lazım. İnşallah bu süreç bu şekilde devam eder, kalacağına da inanıyorum." dedi.



Bakan Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminiyle bugün açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gıda fiyatları yüksek vergilerle korunduğunda, çiftçiye kötülük yapıldığını belirten Zeybekci, ortadaki spekülasyon alanının cazip olması nedeniyle çiftçinin zarar gördüğünü söyledi.

Zeybekci, çiftçiden belirli bir rakamla alınan ürünlerin, yıl içinde fiyatlarının yüzde 50'lere varan oranda oynatılarak speküle edildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hükümet olarak yapmaya çalıştığımız şu: Çiftçinin korunması gereken fiyat marjını belirleyelim, arpa ve buğdayı alalım. Buğdayın tonu 650-670 lira aralığında, biz de 950 lira. Buğdayı yüzde 140 gümrük vergisiyle koruduğunuz zaman şunu diyorsunuz, Türkiye'de buğday fiyatları bin 600 liraya çıkıncaya kadar spekülasyon yapabilirsiniz. Spekülasyonu hedefleyerek, çiftçiyi koruma altına aldık."

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminini artırmasına ilişkin Zeybekci, "İnşallah düşürürler. Artırmasına gerekçe olacak bir şeyler görmüş, onun için artırmışlardır belki ama ben o gerekçelerin bir an önce onları düşürme yönünde karar almaya zorlamasını istiyorum." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, enflasyonda kalıcı düşük seviyeye ulaşmak istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu ay sivri biberden, bu ay limondan, bu ay şundan enflasyon yükseldi gibi mazeretleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Kalıcı bir şekilde bunları dünyayla eşit dalgalanır hale getiriyoruz. Şu anda enflasyonun tek haneli rakama düşmesi bizi sevindiriyor ama bunun kalıcı hale gelmesi lazım. Enflasyonun aşağı yönünün, eğiminin kalıcı olması lazım. İnşallah bu süreç bu şekilde devam eder, kalacağına da inanıyorum."

Zeybekci, enflasyonla mücadelede gıda fiyatları oynaklığının düşürülmesinin yanı sıra arzın artırılması gerektiğini de belirterek, arzın artırılması için üretimin ucuz hale getirilmesi ve özel sektör yatırımlarının artırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA