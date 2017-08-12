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Zeybekci: 2017'nin ilk çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi olduk

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "2017'nin ilk çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi olduk. Dimdik ayaktayız. Göreceksiniz 2. çeyrekte büyümemiz bütün beklentilerin üzerinde, 3. çeyrekte rekor kıracağız." dedi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:12
Zeybekci: 2017'nin ilk çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi olduk

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Buharkent Belediyesince düzenlenen 13. Taze İncir Festivali'nin açılış törenine katıldı.

Zeybekci, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin tüm illerinin şehit kanlarıyla sulandığını belirterek "Daha dün Trabzon'da 15 yaşındaki bir yavrumuzu, bir fidanımızı gözlerini bile kırpmadan katledip yanındaki askerimizi de şehit ettiler. 2 şehidimiz vardı orada. Bugün de yine Güneydoğu'da 2 askerimizi şehit verdik. Tasavvufi müzikten gelen bir şey var. 'Tükenmeyiz kırılmayla, sayılmayız parmakla' diye çok güzel bir şey var." dedi.

Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman "Aman" demediğini aktaran Zeybekci, bu büyük milletin asla diz çökmeyeceğini ve ilelebet varlığını sürdüreceğini vurguladı.

"Büyümede yıl boyunca rekor kıracağız"

Türkiye'nin 2016'nın sonunda Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunun altını çizen Zeybekçi, şunları kaydetti:

"2017'nin ilk çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi olduk. Dimdik ayaktayız. Göreceksiniz 2. çeyrekte büyümemiz bütün beklentilerin üzerinde, 3. çeyrekte rekor kıracağız. Allah'ın izniyle büyümede yıl boyunca rekor kıracağız. Onlar ne derlerse desinler, onlar ne gürültü çıkarırlarsa çıkarsınlar, onlar nerelerinden patlarlarsa çatlarlarsa çıksınlar. Durmak yok yola devam. Büyüme ve kalkınmaya devam."

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem de konuşma yaptı.

Festivale, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın İl Jandarma Komutanı Selahattin Acara, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve vatandaşlar katıldı. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:12
  1. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
  2. Anadolu Ajansı
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