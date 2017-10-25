Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zeybekçi: 157,6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İzmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forum'da konuştu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:59
Zeybekçi: 157,6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" konulu Ege Ekonomik Forumu'na katıldı. Forum'da konuşan Ekonomi Bakanı Zeybekçi, "Bugün itibarıyla ekim ayındaki ihracat performansımız yüzde 16'lık artışa ulaştı. Yıl bazında yüzde 11'in üzerinde ihracat artışıyla tarihi zirve olan 157,6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız." dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 10:59
  1. Ege Ekonomik Forumu
  2. Nihat Zeybekci

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trakya'daki selin ardından Meteoroloji'den önemli uyarı
    1. Trakya'daki selin ardından..
    2. İşte Kut'ül Amare'nin ilk fragmanı!
    3. ABD'li temsilci ülkeden tahliye edildi
    4. Ukrayna'da patlama: Milletvekili..
    5. İşte kablosuz şarjı destekleyen..
    6. Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu
    7. Diriliş Ertuğrul'da tüyleri diken..
    8. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
    9. Trump yasağı kaldırdı, bir şart koştu!
    10. Galatasaray'da beraberdiler: Arda..
    11. 'Son gün İbrahim'e bebeğimizin..
    12. FETÖ sanığı: Ellerim kırılsaydı da..
    13. Real Madrid'den Elazığ'a!
    14. Gökçek AK Partililer ile vedalaştı
    15. Yok böyle damat: Düğüne katılan..
    16. Türk hackerlardan Belçika medyasına..
    17. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
    18. Manchester United'dan TFF 1. Lig'e!
    19. Dinleyenlerin yüreklerini sızlatan..
    20. HSK'da 3 isim görevden alındı
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    Yeni torba yasasının içinde neler var?
    Yeni torba yasasının içinde neler var?