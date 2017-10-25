Zeybekçi: 157,6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İzmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forum'da konuştu.25 Ekim 2017 Çarşamba 10:59
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" konulu Ege Ekonomik Forumu'na katıldı. Forum'da konuşan Ekonomi Bakanı Zeybekçi, "Bugün itibarıyla ekim ayındaki ihracat performansımız yüzde 16'lık artışa ulaştı. Yıl bazında yüzde 11'in üzerinde ihracat artışıyla tarihi zirve olan 157,6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız." dedi.