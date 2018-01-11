Star gazetesinde gündeme dair yorumlar yapan Mehmet Metiner, Bahçeli'nin gayrı milli unsurların kimyasını bozduğunu söyledi.

Ayrıca 2019 üzerinden oyun planları yapanların oyunlarının da bozulduğunu belirten Metiner, "Devletin ve milletin bekası adına Bahçeli’nin sergilediği bu tavır her türlü takdirin üstündedir." ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZ TARAFINDAN BİLİNİYOR

KHK eleştirisiyle gündeme gelen Abdullah Gül hakkında da yorumda bulunan Metiner, "Geçmişte AK Parti’nin çatısı altında Erdoğan sayesinde çok önemli makamlara gelen bazı zevatın Bahçeli’den duyduğu rahatsızlık turnusol işlevi görmüştür. Onların iddialarının asılsız olduğu da milletimiz tarafından biliniyor" diye yazdı.

NAMERTÇE SAHSİ İKTİDAR DEVŞİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

2019'un hesaplaşma yılı olduğunu belirten yazar, "Erdoğan liderliğindeki milli ve yerli bloğun kazanması halinde her şeylerini kaybedeceklerini bilen bu güdümlü çevreler o yüzden kirli yöntemlerle saldırılarını sürdürüyorlar. Bu çevreleri bir bakıma takdir ediyorum. Zira onlar saflarını mertçe belli etmiş durumdalar. Saflarını mertçe belirlemeyenlerin, dikensiz bahçelerde namertçe şahsi iktidar devşirmeye kalkışanların, en fenası bunu yaparken eski Türkiye artıklarının üzerinde siyaset yaptığı sosyolojiye göz kırpanların nezdimizde zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur." dedi.

AK PARTİLİ OLDUKLARINI SÖYLÜYORLAR ANCAK...

Mehmet Metiner, “Sorulduğunda hâlâ AK Partili olduklarını söyleyen, ama Cumhurbaşkanı’mızın deyimiyle son 3 yıldır liderimize, partimize ve hükümetimize yönelik alçakça saldırılar karşısında susan, ama yeri geldiğinde malum lobiyle aynı karenin içine kendilerini yerleştirmekte sakınca görmeyen, onlarla aynı ağzı aynı adavetle kuşanan zevatın ne yapmaya çalıştığını biliyoruz elbet” diye yazdı.