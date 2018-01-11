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'Nezdimizde zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'

AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesindeki bugünkü yazısında Abdullah Gül’e sert sözlerle yüklendi.

11 Ocak 2018 Perşembe 12:03
'Nezdimizde zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'

Star gazetesinde gündeme dair yorumlar yapan Mehmet Metiner, Bahçeli'nin gayrı milli unsurların kimyasını bozduğunu söyledi.

Ayrıca 2019 üzerinden oyun planları yapanların oyunlarının da bozulduğunu belirten Metiner, "Devletin ve milletin bekası adına Bahçeli’nin sergilediği bu tavır her türlü takdirin üstündedir." ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZ TARAFINDAN BİLİNİYOR

KHK eleştirisiyle gündeme gelen Abdullah Gül hakkında da yorumda bulunan Metiner, "Geçmişte AK Parti’nin çatısı altında Erdoğan sayesinde çok önemli makamlara gelen bazı zevatın Bahçeli’den duyduğu rahatsızlık turnusol işlevi görmüştür. Onların iddialarının asılsız olduğu da milletimiz tarafından biliniyor" diye yazdı.

NAMERTÇE SAHSİ İKTİDAR DEVŞİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

2019'un hesaplaşma yılı olduğunu belirten yazar, "Erdoğan liderliğindeki milli ve yerli bloğun kazanması halinde her şeylerini kaybedeceklerini bilen bu güdümlü çevreler o yüzden kirli yöntemlerle saldırılarını sürdürüyorlar. Bu çevreleri bir bakıma takdir ediyorum. Zira onlar saflarını mertçe belli etmiş durumdalar. Saflarını mertçe belirlemeyenlerin, dikensiz bahçelerde namertçe şahsi iktidar devşirmeye kalkışanların, en fenası bunu yaparken eski Türkiye artıklarının üzerinde siyaset yaptığı sosyolojiye göz kırpanların nezdimizde zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur." dedi.

AK PARTİLİ OLDUKLARINI SÖYLÜYORLAR ANCAK...

Mehmet Metiner, “Sorulduğunda hâlâ AK Partili olduklarını söyleyen, ama Cumhurbaşkanı’mızın deyimiyle son 3 yıldır liderimize, partimize ve hükümetimize yönelik alçakça saldırılar karşısında susan, ama yeri geldiğinde malum lobiyle aynı karenin içine kendilerini yerleştirmekte sakınca görmeyen, onlarla aynı ağzı aynı adavetle kuşanan zevatın ne yapmaya çalıştığını biliyoruz elbet” diye yazdı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 12:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • A. ÖzA. Öz37 dk önce
    a.gül de yaramaz adam müslüman ayaklarında fakat sosyetik müslüman. ona benim bir mahkeme işimden dolayı 150 sayfalık dosya vede mektup (dilekçe) yolladım. durumla ilgileneceğine bana yazdığı yargı bağımsızdır vede yargı cumhurbaşkanlığı makamındanda üstündür deyip başından attı yükü. isteseydi elinde teftiş kurulu heyetinden birisini görevlendirip durumun gerçekliğini araştırıp yardımcı olabilirdi. oda biliyordu fatöşün hakimlerinin neler yaptığını. ıst. 3. fikri ve sınai hkl. hukuk mhk. 2006/723 nolu dosya. karşı taraf çok zengin vede güçlü ben gariban davacı a.öz ve yargıtay aşamasıda biittiydi 2011 yılında. tek ümidim cumhurbaşkanlığı makamıydı onuda a. gül bitirdi. haram olsun aldığı maaşlar. hastalık olarak sülalesinden çıksın güzel gün göremesinler.
  • MertMert46 dk önce
    Sen nereden ne beklentin var da boyle yazi yazdin. Erdogan sayesinde suralara suralara gelmismis halki ne cabuk unuttunuz .
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