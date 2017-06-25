Zenit'ten flaş Sneijder açıklaması!

Zenit'in eski oyuncularından ve kulüp ile futbol kariyerinin ardından da ilişkilerini sürdüren Alexander Kanishchev, Wesley Sneijder konusundaki iddialar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lucescu'nun ardından Roberto Mancini ile yoluna devam eden Zenit'in genel durumunu değerlendiren Alexander Kanishchev, ''Sneijder gibi yıldızların Zenit'e geleceğine inanıyor musunuz'' şeklindeki soruyu da yanıtladı.

Kanishchev bu soruyu ''İnanmıyorum. Açıkçası Sneijder, Ibrahimovic gibi yıldızları Rusya'ya ancak kariyerinin sonlarına doğru getirebilirsiniz. Ancak o zaman da istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Real Madrid, Barcelona gibi takımlara bakın. Genç, umut verici isimleri transfer ediyorlar. Rusya'ya ise sadece kariyerinin sonunda yıldız isimler geliyor. Zenit belki Mancini'den dolayı birkaç önemli İtalyan oyuncuyu alabilir. Ancak kalitelerinin ne kadar yüksek olacağını bilemiyoruz'' ifadeleriyle yanıtladı.

KRİTİK GÜN; 26 HAZİRAN PAZARTESİ

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Wesley Sneijder'in yarın (26 Haziran Pazartesi) kampa katılması bekleniyor. Hollandalı oyuncunun kampa katılmaması halinde ise Galatasaray Yönetimi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN WESLEY SNEIJDER AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz gün Wesley Sneijder ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Özbek yaptığı açıklamada ''Sneijder bizim hala önemli bir futbolcumuz. Tudor ile ilgili konuları kendisine sorun'' ifadelerini kullanmıştı.