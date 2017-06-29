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Zengin Araplar gizlice İsrail işgali altındaki topraklara gidiyor!

Siyonist medyada yer alan bilgilere göre bazı Arap iş adamı ve yöneticiler İsrail işgali altındaki topraklara seyehat ediyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 06:11
Zengin Araplar gizlice İsrail işgali altındaki topraklara gidiyor!
Zengin Arap iş adamı ve yöneticilerden bazılarının gizlice İsrail işgali altındaki topraklara gittiği ortaya çıktı.
 
Siyonist Maariv gazetesinde çıkan bir yazıya göre Arap liderler işgal topraklarına seyehat ediyor. Söz konusu yazıda Arapların sağlık turizmi çerçevesinde ilkin Kıbrıs’a geldiklerini ve buradan Tel Aviv’e geçerek burada bazı firmalarca İsrail hastanelerine sevk edildiklerini yazdı.
 
Öte yandan gazetenin aktardığına göre söz konusu isimlerin çoğunluğu Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı konumunda...
Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 06:11
  1. Zengin Araplar gizlice İsrail işgali altındaki topraklara gidiyor!
  2. Siyonist israil
  3. Siyonist Maariv gazetesi
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