Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zemzem Vakfı'ndan Afrika'ya merhamet eli

Zemzem Vakfı, ilk etapta Sudan olmak üzere Afrika'da ki kardeşlerimiz için yeni bir kampanya başlatıyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 03:31
Zemzem Vakfı'ndan Afrika'ya merhamet eli

İlim, eğitim ve kültür alanında uluslararası standartlarda kaliteli ve modern hizmet veren; uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında etkili ve prestij sahibi olan bir kurum haline gelmek gibi bir misyonu olan Zemzem Vakfı, geçtiğimiz günlerde Afrika kıtasına ziarette bulunarak oradaki mazlum ve mağdur müslüman kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gözlemledi.

Yapılan bu ziyaret sonrasında ise yardım kampanyası kapsamında su kuyusu açılması, yetimhanelere ve medreselere temel yaşam malzemeleri, tedavi malzemeleri yardımı konularında destek vermeyi planlanladı ve oradaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım edilmesi hususunda duyarlı vatandaşlara çağrıda bulundu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 03:31
  1. Zemzem Vakfı'ndan Afrika'ya merhamet eli
  2. Zemzem Vakfı
  3. Afrika
  4. Afrika'ya merhamet eli
  5. Sudan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1 KW elektrik ücreti ne kadar?
    1. 1 KW elektrik ücreti ne kadar?
    2. 300 mülki idare amirinin yeri..
    3. Şizofreniye çocuklarda da rastlanıyor
    4. O ülkenin ordusu saldırıya geçti! Art..
    5. Dünya yıldızı Antalyaspor'da!
    6. Barcelona saldırısı manidar zamanlama!..
    7. 'İneklere saygı duymuyorsunuz'..
    8. Kılıçdaroğlu'nu fena sıkıştırdı!..
    9. Maç öncesinde Selçuk İnan'dan şok..
    10. Başörtüsünü zorla çıkarttıran polise..
    11. Yanık hastalarına umut... Kan ve kök..
    12. İnsani yardımlarda dünyanın en cömert..
    13. Udumbara çiçeği nedir? Gerçek ortaya..
    14. Kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki..
    15. Hiç düşündünüz mü? Öldüğümüzde..
    16. Başbakan Konyaspor için devreye girecek
    17. İstanbul polisinden eylem..
    18. Diyarbakır'da patlama!
    19. Bakanlıktan yerli otomobil açıklaması!
    20. Minik Alperen'i ölüme götüren 9 ihmal!
    Bayrampaşa'da göz gözü görmüyor! Ölü ve yaralılar var
    Bayrampaşa'da göz gözü görmüyor! Ölü ve yaralılar var
    Şahdamarı planında hedef İdlip ve Afrin olacak
    Şahdamarı planında hedef İdlip ve Afrin olacak
    İran'dan Türkiye açıklaması: Sınıra duvar örülmesi...
    İran'dan Türkiye açıklaması: Sınıra duvar örülmesi...
    ‘Defol’ deyip konuşturmadılar! Merkel şoka girdi
    ‘Defol’ deyip konuşturmadılar! Merkel şoka girdi