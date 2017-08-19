Zemzem Vakfı'ndan Afrika'ya merhamet eli

İlim, eğitim ve kültür alanında uluslararası standartlarda kaliteli ve modern hizmet veren; uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında etkili ve prestij sahibi olan bir kurum haline gelmek gibi bir misyonu olan Zemzem Vakfı, geçtiğimiz günlerde Afrika kıtasına ziarette bulunarak oradaki mazlum ve mağdur müslüman kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gözlemledi.

Yapılan bu ziyaret sonrasında ise yardım kampanyası kapsamında su kuyusu açılması, yetimhanelere ve medreselere temel yaşam malzemeleri, tedavi malzemeleri yardımı konularında destek vermeyi planlanladı ve oradaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım edilmesi hususunda duyarlı vatandaşlara çağrıda bulundu.