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Zekeriya Öz'ün FETÖ sevgisi! Adını değiştirip...

FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz, Twitter hesabındaki bütün tweetleri silerek ismini değiştirdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:16
Zekeriya Öz'ün FETÖ sevgisi! Adını değiştirip...

FETÖ’nün firari savcısı Zekeriya Öz, sosyal medyada dikkat çeken bir değişiklik yaptı.

Binlerce kişinin takip ettiği Türkiye’den yasaklı Twitter hesabındaki bütün tweetlerini silen Zekeriya Öz, hesabının ismini değiştirdi. Daha önce hesabında kendi fotoğrafı ve tweetleri bulunan Öz, tweetlerini silmesinin ardından Twitter hesabının ismini, “Gurbet Ufukları” olarak değiştirdi.

GURBET UFUKLARI NEDİR?

Gurbet Ufukları, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendini Müslüman bir alim gibi gösterdiği dönemde yazmış olduğu bir şiir kitabı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:16
  1. Zekeriya Öz
  2. Twitter
  3. FETÖ
  4. Fetullah Gülen
  5. Gurbet Ufukları
  • Deli DumrulDeli Dumrul15 dk önce
    Yanlış yazmış. "Garabet ufukları" demesi lazımdı. Pis leş kargaları!!!
  • MilletMillet19 dk önce
    Devlet bu hiç oğlu hiçi mutlaka .....meli
  • Yunus 16Yunus 1638 dk önce
    Bu fetö yavrusu Adını değiştirse Yüzünden, Yüzünü değiştirse kelinden, Peruk taksa işkembesinden, Zayıflasa k.ç.ndn 300 m. den tanınır
  • Metin AktepeMetin Aktepe45 dk önce
    Gurbet hainler. Sizi gidi pic kurulari
  • Hakkı SöylerHakkı Söyler1 sa önce
    Olsa olsa isminiz gurbeteki vatan hainleri olur.
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Vatan hainleri, sizler gurbette hepiniz geberip gideceksiniz gömücünüz de bulunmayacaktır. Satın alınmış itler...
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    1000 de 1ini tanımam Tövbeeee !!!
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