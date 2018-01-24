Zekeriya Öz'ün FETÖ sevgisi! Adını değiştirip...

FETÖ’nün firari savcısı Zekeriya Öz, sosyal medyada dikkat çeken bir değişiklik yaptı.

Binlerce kişinin takip ettiği Türkiye’den yasaklı Twitter hesabındaki bütün tweetlerini silen Zekeriya Öz, hesabının ismini değiştirdi. Daha önce hesabında kendi fotoğrafı ve tweetleri bulunan Öz, tweetlerini silmesinin ardından Twitter hesabının ismini, “Gurbet Ufukları” olarak değiştirdi.

GURBET UFUKLARI NEDİR?

Gurbet Ufukları, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendini Müslüman bir alim gibi gösterdiği dönemde yazmış olduğu bir şiir kitabı.