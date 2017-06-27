Zekai Aksallı minbere böyle çıktı!

Terör örgütü DEAŞ’ı Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin El Bab şehrinden temizleyen askerler, bayram namazı için bir araya geldi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar tarafından El Bab’daki namazdan fotoğraflar ve bilgiler paylaşıldı.

Ağar'ın paylaştığı fotoğraflarda, namazı kıldıran imamdan sonra operasyonları yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın mimbere çıktığı görülürken Aksakallı’nın, “Bütün dünyanın karşımıza dikildiği Bab’da ‘şehadete ulaşan kardeşlerimizle birlikte’ büyük destanlar yaratarak, bu millete, bu orduya hiç kimsenin boyun eğdiremeyeceğini bir kez daha dünyaya haykırdık. Bundan sonra da tarihi ve vicdani en büyük sorumluluğumuz, bu topraklardaki Kürt, Türkmen, Arap bütün insanlara adaletin, merhametin olduğu güven içinde bir yaşam sağlamaktır” dediği belirtildi.