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Zekai Aksakallı Paşa’nın acı günü

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.

12 Ocak 2018 Cuma 09:30
Zekai Aksakallı Paşa’nın acı günü

Geçtiğimiz yıl annesi Halise Aksakallı’nın vefatıyla sarsılan Zekai Paşa bu kez de kardeşinin ölüm haberini aldı.

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sezai Aksakallı’nın cenazesi Erzurum’un Aziziye ilçesindeki Rizekent Köyü Cami’nde 13 Ocak Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası ebedi istirahatgahına tevdi edilecek.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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