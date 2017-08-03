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Zeihr tacirlerine büyük darbe!

Bursa’da piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olduğu tahmin edilen ve yaklaşık 15 bin kişi zehirleyecek 8 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:22
Zeihr tacirlerine büyük darbe!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratına ulaştı. Şahısların kaldığı eve yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 700 lira olduğu tahmin edilen 8 kilo 500 gram metamfetamin, bin 200 gram esrar, 60 adet ectasy, 5 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 100 bin lira ve bin 500 dolar ele geçirildi. 8 kilo 500 gram metamfetaminin yaklaşık 15 bin kişiyi zehirleyeceği öğrenildi.

Opearsyonda ele geçirilen metamfetaminin Bursa için rekor olduğu belirlendi.

Seri operasyonlarla gözaltına alınan 18 zanlı, emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:22
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Bursa
  4. Narkotik
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