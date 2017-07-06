Zehra bebek için seferber oldular!

Ermanistan, Azerbaycan'ın Karabağ ilçesine bağlı köylerine saldırı düzenlemişti. Ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Fuzuli bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla saldırı düzenlediğini bildirmişti.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI

Saldırı sonrası Sahibe Guliyeva ve 2 yaşındaki torunu Zehra Guliyeva hayatını kaybetti. Saldırıda ağır yaralanan Servinaz Guliyeva ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermenistan'ın saldırılarına karşı karşılık verildiğini bildirdi. Ermenistan'ın düzenlediği saldırı sonrası #JusticeforZehra (Zehra için adalet) başlıklı kampanya düzenlendi.

"TÜM TÜRKİYE'Yİ DESTEĞE ÇAĞIRIYORUZ"

Azerbaycan merkezli AzXeber Genel Yayın Yönetmeni Efseleddin Agalarov, dünya kamuoyunun bu olaya sessiz kaldığını belirterek, "Bu olaylar Birleşmiş Milletler ve Cenevre Konvansiyonu’nda kabul edilen uluslararası hukukun ayaklar altına alınmasıdır. Dünyanın sanki gözleri kapanmış, kulakları sağır olmuştur. Hocalı katliamı sonucunda Karabağ Savaşı zamanında katledilen Türk çocuklardan biri de Zehra oldu. Ermeni terörünü dünyaya duyurmak için biz Azerbaycanlı gazeteciler olarak tüm Türkiye'yi desteğe çağırıyoruz. Bu olayı gündeme ve manşetlere taşıyarak Azerbaycan'ın haklı savaşına destek verin. Aynı zamanda Türk kardeşlerimizden sosyal medyada Zehra ile ilgili paylaşımlarda bulunmasını istiyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın birliği ve kardeşliği terörü yok etmeye yeterlidir" açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYADA KULLANILACAK ETİKETLER

Agalarov, konuşmasında yürütülen kampanya doğrultusunda, kullanılabilecek İngilizce etiketleri de belirtti. Etiketlerden bazıları şöyle; #ChildKillerArmenia (Çocuk katili Ermenistan), #StopArmenianOccupation (Ermeni İşgali Dursun), #StopArmenianAggression (Ermeni Saldırganlığı Dursun), #StopArmenianTerrorism (Ermeni Terörü Dursun).