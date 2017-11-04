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Zehirli yumurta krizinin Belçika'ya maliyeti açıklandı

Yumurtalarda böcek ilacının tespit edilmesiyle ortaya çıkan krizin Belçika'ya maliyeti 21 milyon avro oldu

04 Kasım 2017 Cumartesi 16:57
Zehirli yumurta krizinin Belçika'ya maliyeti açıklandı

Yumurtalara böcek ilacının bulaştığının tespit edilmesiyle Avrupa genelindepatlak veren krizin Belçika'ya maliyetinin 21 milyon avro olduğu bildirildi.

Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme'nin konuya ilişkin açıklamasında, yumurtalara fipronil adlı böcek ilacının bulaşması sonucu Belçika'daki tavukçuluk sektörünün 21 milyon avro zarara uğradığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu krizin Belçika'nın sadece Flamanya bölgesinde 14 milyon avro zarara yol açtığı aktarıldı.

Belçika federal hükümetinin zararları gidermek için 30 milyon avro tahsis edeceği de duyuruldu.

BÖCEK İLAÇLI YUMURTA KRİZİ

Halihazırda yaklaşık 20'den fazla ülkeye yayılan böcek ilaçlı yumurta krizinin, Belçika'da bir şirketin temizlik maddesine fipronil karıştırmasıyla patlak verdiği düşünülüyor.

Fipronil, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan böcek ilacı olsa da Avrupa Birliği'nde (AB) insan tüketimi için yetiştirilen tavuk gibi hayvanlarda kullanılması yasak.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronilin "orta düzeyde zararlı madde" olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini bildiriyor.

AB kuralları uyarınca 0,005 miligramın üzerinde fipronil tespit edilen yumurtaların piyasalardan çekilmesi gerekiyor. AB, 0,72 miligramın üzerindeki fipronilin ise insan sağlığına "ciddi" zararı olabileceğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 16:57
  1. Belçika
  2. Belçika federal
  3. Dünya Sağlık Örgütü
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