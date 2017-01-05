Zehirlenen balıkçılar hastaneye kaldırıldı

Sinop açıklarında avlanan balıkçı teknesinde bulunan 10 kişi, aniden rahatsızlanarak limana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan balııkçıların yedikleri bir yemekten zehirlendikleri belirlendi.
Teknede bulunan Abdullah Baba (55), Halil Ocak (38), Halis Çoban (53), Ahmet Ocak (35), Cemal Özdemir (52), Halit Çoban (49), Tahsin Çağlı (46), Selahattin Güneş (45), Muhammet Kulaç (46) ve Mustafa Özdemir (30) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.