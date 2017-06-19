Zehirlenen askerlerle ilgili flaş açıklama!
Zehirlenen askerlerle ilgili açıklama yapan Manisa Valisi Güvençer, 17 askerin hastanede tedavisinin sürdüğünü söyledi.19 Haziran 2017 Pazartesi 11:06
Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki 731 askerin zehirlenmesi olayıyla ilgili yeni açıklamada bulundu. Vali Güvençer, 17 askerin hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.
Gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini dile getiren Vali Güvençer, "23 Mayıs'taki salgının devama değil" dedi.