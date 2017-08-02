Zehirlendiği iddia edilen 2 köpek telef oldu

Beşköprü Mahallesinde, 2 köpeğin can çekişmekte olduğunu fark eden hayvanseverler durumu veterinere ve Hayvan Dostları Derneği’ne (HAYDOS) bildirdi. Veterinerin müdahale ettiği hayvanlar kurtarılamayarak telef oldu. Hayvanseverler, köpeklerin tavuk eti ve ekmeğe karıştırılan zehirli maddeyle itlaf edildiğini ileri sürerek tepki gösterdi.

Köpekleri can çekişirken bulan hayvanseverlerden Buse Eryılmaz, evlerinin önündeki 5-6 sokak köpeğini yaklaşık 3 yıldır beslediklerini dile getirdi. Site sakinlerinin köpeklerden şikayetçi olduğunu söyleyen Eryılmaz, “köpekler hiç kimseye saldırmıyordu. Bir tanesini Türkan abla, alıp barınağa götürmüştü. Bugün komşumuz seslendi köpekleri zehirlediklerini söyledi, evden aşağı indim. Köpekler titriyordu, ağzından salyalar geliyordu. Çağatay beyi aradım. Köpekleri almaya geldi ama kliniğe getirdiğimizde öldüler” diye konuştu.

“Çok miktarda zehre maruz kalmışlar”

Olayı öğrendikten sonra köpekleri alarak, tedavi için kliniğine götüren Veteriner Hekim Çağatay Türk, “Buse hanım köpeklerin ağzından köpük geldiğini ve zehirlenme şüphesi olduğunu söyledi. Olay yerine gittiğimizde bir tanesi ölmek üzereydi. İlk müdahalemizi orada yaptık. Kliniğe getirdik ama biri için çok geçti. Diğeri de tüm müdahalemize rağmen kurtarılamadı. Çok miktarda zehir almışlar. Köpekleri zehirleyen yiyecek maddelerini bulmuşlar gördük. Bunu yapana yazıklar olsun” dedi.

“Sözün bittiği yerdeyiz”

İhbar üzerine olay yerine gittiklerini anlatan HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen ise şunları kaydetti: “Arayan genç kızları tanıyorum onlar gönüllü sokak hayvanlarını besliyor. Ölü sayısı 2’den fazla, zehrin ne kadar atıldığını bilmiyoruz. Bunun yanında kedi ve kuş ölüsü çoğalacaktır. Sözün bittiği yerdeyiz, Ortaca’nın göbeğinde güya burası çağdaş, buyurun size çağdaş Ortaca arabanın içinde yatıyor. Merhamet denen duygu keşke satılsaydı da alıp insanlara dağıtsaydık”.

Dağdelen, zehirlenen köpeklerin, kulakları küpeli, kuduz aşıları yapılmış ve gönüllüler tarafından beslenen sokak hayvanları olduğunu da sözlerine ekledi.