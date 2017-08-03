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Zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Mardin’de uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren polis, düzenlediği 4 ayrı operasyonda, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:30
Zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik dün 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Kent merkezi ile Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, üstlerinde ve bulundukları yerde yapılan aramalarda ise toplam 170,46 gram eroin ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 14:30
  1. Mardin
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Nusaybin
  4. Kızıltepe
  5. Narkotik
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