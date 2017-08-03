Zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik dün 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Kent merkezi ile Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, üstlerinde ve bulundukları yerde yapılan aramalarda ise toplam 170,46 gram eroin ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.