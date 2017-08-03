Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kozlu ilçesinde yapılan bir çalışma neticesinde ticari taksiyi durdurdu. Takside bulunan S.Ö., E.K. ve Y.A. ekiplerce gözaltına alındı. Yapılan aramada iki fişek halinde toplamda 0.54 gram bonzai tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, merkeze bağlı bir köyde dere kenarında 250 kök Hint keneviri ekildiği ihbarını alan jandarma ekipleri ekimi yaptığı iddia edilen T.Ö.’yü gözaltına aldı.