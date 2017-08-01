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Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Bursa’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:43
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi’nin Çiftehavuzlar Mahallesi’nde uyuşturucu satın alan F.K. yakalandı. F.K’nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyu satan B.A. ile evin sahibi S.Ş. ve aynı ikamette bulunan M.İ, H.K. ve H.G. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Üstlerinde ve evde yapılan aramada 34 gram sentetik kannobinoid, bir miktar metamfetamin, bir miktar esrar ve ecstasy hap ele geçirildi.

Merinos Kapalı Pazarı’nda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Ü.C. ve H.B. isimi şahıslar da suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde paketlenmiş şekilde çok sayıda karbonoid, 6 adet ecstasy hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda F.K., M.İ., H.K., H.G., ve Ü.C. isimli şahıslar uyuşturucu kullanmak, B.A., S.Ş., ve H.B. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adiyeye sevk edildi. B.A. ve H.B. tutuklandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:43
  1. Bursa
  2. Osmangazi
  3. Merinos
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