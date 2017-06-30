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Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptığı son operasyonda, 484 Gr esrar ile 83 kök kenevir ele geçirdi.

30 Haziran 2017 Cuma 15:20
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Edinilen bilgiye göre, Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatar beldesinden gelen istihbarat üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Adli makamlardan alınan izinle, A.Ö. isimli şahsın ikametine baskın yapıldı. Konutta yapılan arama sonucu 484 Gr kubar esrar ve 83 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konut sahibi A.Ö. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:20
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