Zehir tacirleri yakayı ele verdi!

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler araçlarıyla birlikte ele geçirildi. Yapılan aramalarda 246 adet fişek tabir edilen satışa hazır vaziyette kilitli poşet içerisinde 1737 gram kubar esrar ve 5 ayrı poşet içerisinde 3557 gram kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 5 kilo 294 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden A.K. (25), F.B.(28), F.Y.(34), E.Y. (34) ve E.N. (24) yakalanarak Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları alınmak üzere gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek öğlen saatlerinde Bozüyük adliyesine getirildi. Burada Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında uyuşturucu madde imal etmek ve satmak suçundan tutuklanan şüpheliler Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.