Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 4 zehir taciri adliyeye sevk edildi.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:15
Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi

Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 38 yaşındaki M.B. ve 35 yaşındaki M.M.A.’nın evinde 61.80 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri, İ.Y. ve S.U.’nun evinde yapılan aramalarda ise kılıç, iki adet tabanca ve metamfetamin maddesi ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü’nde haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından doktor kontrolünden geçirildi. Zanlılar, doktor kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 13:15
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kayseri
  3. Narkotik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alabaş kanserden koruyor!
    1. Alabaş kanserden koruyor!
    2. Türkiye'den Almanya'ya Erdoğan cevabı!
    3. En yüksek IQ ortalamasına sahip 10 ülke
    4. Terör örgütü YPG kendi ipini çekti :..
    5. Van’da korkutan yangın
    6. Irak ordusu, El-Nuri Camisini DEAŞ’tan..
    7. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye..
    8. Üçpınar’da hummalı çalışma
    9. 24 konteyner ve çadır kentlerde 246..
    10. Yiyecekleri karıştırıp bebeğinize..
    11. Mısır'da tüpgaza yüzde 100 zam yapıldı
    12. FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu
    13. Yeni Şakran sahil ve plaj projesinde..
    14. Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı
    15. FETÖ'den kız öğrencilere askerle..
    16. Boğulanları kurtarmak yasak!.. İşte..
    17. Uyuşturucuya karşı pedal çevirdiler
    18. Kaldırımları işgal edenlere cezai..
    19. Eski Adalet Bakanlığı çalışanı..
    20. Ahlat’ta engelliler için park alanı..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu
    Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...