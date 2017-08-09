Zehir taciri feribottan indi, yakayı ele verdi

Aldıkları istihbaratı Jandarma Alay Komutanlığı’na da bildiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan aldığı uyuşturucuyu Yalova’ya getiren Ş.K (30) adlı şahsı feribottan indiği anda yakaladı. Şahsın yanındaki poşetten 50 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 78 gram esrar çıktı. Ş.K. gözaltına alınarak sorgulanmak için Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.