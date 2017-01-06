Zatülcenp nedir?
Tıpta plörezi olarak bilinen zatülcenp, akciğerleri saran zarın iltihaplanması sonucu meydana gelen bir hastalık türüdür. Bu sorun tedavi edilmediği takdirde tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir.
Zatülcenp belirtileri nelerdir?
- Halsizlik ve iştahsızlık
- Kuruk öksürük
- Vücut titremesi
- Yüksek ateş
- Nefes darlığı
- Sırt ve göğüs ağrısı
Zatülcenp hastalığından nasıl korunulur?
- Sigara ve alkolden uzak durulmalı
- Aşırı sıcak veya soğuk besinler tüketilmemeli
- Düzenli doktor kontrolüne gidilmeli
- Bol vitaminli gıdalar tüketilmeli
Zatülcenp nasıl tedavi edilir?
Zatülcenp hastalığının tedavisinde genellikle kortizonlu ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar sayesinde sorun bir müddet sonra etkisini kaybetmektedir.