Zatülcenp belirtileri nelerdir?

Tıpta plörezi olarak bilinen ﻿zatülcenp, akciğerleri saran zarın iltihaplanması sonucu meydana gelen bir hastalık türüdür.

Zatülcenp belirtileri nelerdir?
Eklenme: 06 Ocak 2017, 15:40
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Zatülcenp nedir?

Tıpta plörezi olarak bilinen zatülcenp, akciğerleri saran zarın iltihaplanması sonucu meydana gelen bir hastalık türüdür. Bu sorun tedavi edilmediği takdirde tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir.

Zatülcenp belirtileri nelerdir?

- Halsizlik ve iştahsızlık

- Kuruk öksürük

- Vücut titremesi

- Yüksek ateş

- Nefes darlığı

- Sırt ve göğüs ağrısı

Zatülcenp hastalığından nasıl korunulur?

- Sigara ve alkolden uzak durulmalı

- Aşırı sıcak veya soğuk besinler tüketilmemeli

- Düzenli doktor kontrolüne gidilmeli

- Bol vitaminli gıdalar tüketilmeli

Zatülcenp nasıl tedavi edilir?

Zatülcenp hastalığının tedavisinde genellikle kortizonlu ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar sayesinde sorun bir müddet sonra etkisini kaybetmektedir.

 
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