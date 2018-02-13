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Zarftan beyaz toz çıktı! Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr adına gelen mektubu açan Vanessa Trump, zarftan beyaz bir toz çıkması nedeniyle önlem amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

13 Şubat 2018 Salı 08:23
Zarftan beyaz toz çıktı! Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı

BBC Türkçe- Mektup, Trump'ın en büyük oğlu olan Donald Trump Jr adına Manhattan'daki evlerine gönderilmişti. Zarfın açıldığı sırada olay yerinde olan iki kişi daha itfaiyeciler tarafından hastaneye kaldırıldı.

BBC'ye bilgi veren New York polisi beyaz tozu test ettiklerini ve tozun herhangi bir tehlike teşkil etmediğini söyledi. Konuyla ilgili bir tweet atan Trump Jr, ailesinin güvende olduğunu söyledi ve olayı "iğrenç" diye niteledi.

Olay yerel saatle 10:00'da meydana geldi. New York itfaiyesi, çiftin dairesinin önlem amaçlı olarak dezenfekte edildiğini duyurdu.

ABD'li yayın kuruluşu CBS'e göre Vanessa Trump'a mektubu annesi uzattı. ABD Gizli Servisi mektubun incelendiğini açıkladı.

Yetkililer 2001'de siyasetçi ve gazetecilere gönderilen şarbonlu mektupların beş kişiyi öldürmesinin ardından posyayla gönderilen zehirli maddelere karşı alarma geçmiş durumda.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 08:23
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