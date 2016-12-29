''Zarar 7 milyar doları bulur''

Irak'ın Musul kentinin Belediye Başkanı Abdussettar El Hebu, DAEŞ'den alınan doğu yakasındaki mahallelerin yarısının harabeye döndüğünü belirtti.

Musul'un doğu ve batı yakalarında toplam 183 mahallenin bulunduğunu aktaran Hebu, Irak ordusu tarafından 17 Ekim tarihinde başlatılan kurtarma operasyonunda sadece doğu bölgesindeki mahallelerin bir kısmında kontrolün sağlandığını ifade etti.

DAEŞ'den alınan Dicle Nehri'nin doğu yakasındaki mahalleleri ziyaret ettiklerini belirten Hebu, şunları söyledi:

MAHALLELER HARAP HALDE

"Belediyemizin verilerine göre Musul kent merkezinin doğusunda 100, batısında ise 83 mahalle var. Doğu kesiminde şu ana kadar 40 mahalle kurtarıldı. Buralarda hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Doğu bölgesindeki kurtarılan mahallelerin yarısı çatışmalar ve patlamalardan dolayı harap vaziyette. Doğu yakası DEAŞ'tan tamamen temizlendiğinde gerçek tablo o zaman daha iyi bir şekilde ortaya çıkacaktır."

Kentte iki yıl süren DAEŞ varlığı, hava saldırıları, sokak çatışmaları ve intihar eylemlerinden dolayı meydana gelen yıkımların ciddi hasar oluşturduğunu kaydeden Hebu, "Kentin tamamında zararın 7 milyar doları bulacağını tahmin ediyoruz. Hükümet daireleri, yol ve köprülerin çoğu yıkılmış, elektrik ve su hattı ise tamamen çökmüş durumda. Sincar ilçesini örnek verirsek yüzde 70'i yıkılmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Hebu, Musul düşmeden önce belediyeye ait 928 hizmet aracı olduğunu belirterek, "Ancak şimdiye kadar bunun sadece 31'ini bulabildik. Çoğunun DEAŞ tarafından bomba yüklü araç olarak kullanıldığını tahmin ediyoruz. Aynı zamanda bir kısmının Irak'ın dışına götürüldüğünü veya satıldığını değerlendiriyoruz." diye konuştu.