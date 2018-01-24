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Zaralı Halil Söyler anıldı

Sivas’ın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan ‘Zaralı Halil Söyler’ Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:26
Zaralı Halil Söyler anıldı

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Başak İkiz’in sunuculuğunu yaptığı programa  halk müziğinin sevilen sesi Ender Balkır, Çiğdem Arslan ve Halil Söyler’in torunu genç sanatçı Yavuz Emin Kuruçaylı katıldı.

Programı Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de izledi. 

TÜRKÜLERLE ANILDI

Sanatçılar programda Zaralı Halil’in “ Ağılın Altı Kender, Bahçalarda Badem Var, Ezim Ezim Eziliyor Yüreğim, Kaşların Karasına, Karagözler” gibi eserlerini seslendirerek usta ismi türküleriyle andı. 

“ÇOK GEZEN BİR AŞIKTI”

Torunu Yavuz Emin Kuruçaylı, dedesi Halil Söyler’in çok gezen bir aşık olduğuna dikkat çekerek, “ Çoğu türküleri kendi eseridir. O zamanlar aşıklar yıllarca evlerine dönmezlermiş. Zara’ya aylar yıllar sonra uğrarmış, bu arada da müzikal heybesini doldurmuştur” sözleriyle anlattı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, program sonunda konuklara teşekkür ederek çiçek takdim etti. Karadeniz, “ Küçükçekmece’de bu sesler hep yankılanacak. Hepimiz türkülerden feyz almalıyız. Popüler kültürün dayatmalarına inat, Küçükçekmece’de kendi kültürümüzün öz değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:26
  1. Küçükçekmece Belediyesi
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