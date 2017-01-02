Zamdan önce benzin istasyonlarını boşalttı

Meksikalılar yeni yılda yapılacağı açıklanan benzin fiyatlarındaki artışı protesto etti, zamdan önce benzin depolamak isteyenler yüzünden bazı istasyonlarda benzin kalmadı

Zamdan önce benzin istasyonlarını boşalttı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 09:48
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Benzin fiyatlarındaki hızlı yükselişi protesto etmek için yüzlerce Meksikalı Mexico City'de yürüyüş düzenledi.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yeni yıldan itibaren benzin fiyatının litre başına 0,88 dolara kadar yükselebileceğini bildiren Başkan Enrique Pena Nieto'yu kınayan topluluk dizelin yüzde 16,5 oranında artarak 0,83 dolara yükseleceği gösteren işaretler olduğunu söyledi.

Göstericilerden Dulce Maria Coeta "Açıklamalardan sonra nasıl benzin alabileceğimizi bilmiyorum" dedi. "Aslında şu andaki asgari ücret bakkaliye satın almak için bile yeterli değil, şimdi daha da kötü olacak." açıklamasında bulundu.

Meksikalılar, fiyat artışından önce araçlarına benzin depolamak için geçen hafta benzin istasyonlarına akın etti. Pazar günü çıkan haberlerde, bazı istasyonlarda yakıtın tükendiği bildirildi.

 
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